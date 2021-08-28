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وزير خارجية تركيا يبحث مستجدات أفغانستان مع نظيريه الأمريكي والفنلندي

11:04 م السبت 28 أغسطس 2021
وزير خارجية تركيا يبحث مستجدات أفغانستان مع نظيريه الأمريكي والفنلندي

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن آخر المستجدات في أفغانستان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول للأنباء، أن مباحثات تشاووش أوغلو وبلينكن جاءت خلال اتصال هاتفي، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت المصادر أن الوزير التركي أجرى اتصالا منفصلا مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، وبحثا مستجدات أفغانستان.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت حركة طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد. وفي 15 أغسطس، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابول وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ولجأ إلى الإمارات.

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي أفغانستان أنتوني بلينكن

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