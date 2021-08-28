البنتاجون: القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مطار كابول

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مطار كابول الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أمن المطار لا يزال مسؤولية أمريكية، حسبما ذكرت "سي إن إن".

لم يذكر المتحدث باسم البنتاجون، عدد القوات التي غادرت المطار.

بدوره قال نائب مدير الأركان المشتركة للعمليات الإقليمية الميجور ويليام تايلور، إن قوات أمريكية ستواصل تشغيل وتأمين المطار للتأكد من إتمام عمليات الإجلاء.