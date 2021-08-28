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قطاع غزة: وفاة طفل متأثرا بجراحه برصاص الجيش الإسرائيلي

02:30 م السبت 28 أغسطس 2021
قطاع غزة: وفاة طفل متأثرا بجراحه برصاص الجيش الإسرائيلي

تعبيرية

غزة- (بي بي سي):

توفي طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما متأثرا بجراحه برصاص القوات الإسرائيلية على حدود غزة الأسبوع الماضي.

فقد أصيب عمر حسن أبو النيل أثناء مظاهرة عند السياج الحدودي. وأصيب فلسطيني في الثلاثينيات من عمره بجروح قاتلة في المظاهرة.

وكان الشاب أسامة خالد دعيج من مخيم جباليا، قد توفي أيضا متأثرا بجروح أصيب بها على مقربة من الشريط الحدودي. وأصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى ورفضا للحصار الإسرائيلي على القطاع، 41 مواطنا غالبيتهم من الأطفال.

هذا المحتوى من

الجيش الإسرائيلي فلسطين القوات الإسرائيلية

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