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الكاظمي: العراق ماضٍ في ترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين

02:03 م السبت 28 أغسطس 2021
الكاظمي: العراق ماضٍ في ترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

بغداد- (د ب أ):

أكّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن العراق ماضٍ بدوره في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين بما يخدم حاضر جميع شعوب المنطقة، ومستقبلها في التعايش السلمي المشترك.

واعرب رئيس الوزراء العراقي، خلال لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عن تطلع العراق إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، حسب بيان للحكومة العراقية.

ورحّب الكاظمي بزيارة أمير دولة قطر إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر.

مصطفى الكاظمي العراق بغداد

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