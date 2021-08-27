العراق يأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

بغداد - (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم الجمعة عن أسفها لقطعِ العلاقات الدبلوماسيّة بين المغرب والجزائر.

ودعا المُتحدّث بإسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصَحّاف في بيان صحفي البلدين إلى "الإرتكان لكلِّ ما من شأنه تحقيق علاقات مُستقرّة، بعيدة عن التصعيد المُضِر بمصالح البلدين، واعتماد السُبُل الدبلوماسيّة طريقاً للحلِّ والجلوس على طاولة الحوار لحلِّ الخلافات".

وفي الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من نفس اليوم، بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر.

وأضاف أن "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمون بالجزائر من هذا القرار".