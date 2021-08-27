Masrawy logo white

العراق يأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

05:36 م الجمعة 27 أغسطس 2021
العراق يأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم الجمعة عن أسفها لقطعِ العلاقات الدبلوماسيّة بين المغرب والجزائر.

ودعا المُتحدّث بإسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصَحّاف في بيان صحفي البلدين إلى "الإرتكان لكلِّ ما من شأنه تحقيق علاقات مُستقرّة، بعيدة عن التصعيد المُضِر بمصالح البلدين، واعتماد السُبُل الدبلوماسيّة طريقاً للحلِّ والجلوس على طاولة الحوار لحلِّ الخلافات".

وفي الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من نفس اليوم، بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر.

وأضاف أن "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمون بالجزائر من هذا القرار".

وزارة الخارجية العراقية العراق المغرب الجزائر

الخبر التالى:

لقاح صيني جديد يظهر كفاءة بنسبة 82 % ضد كوفيد-19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا