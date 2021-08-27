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نجل ترامب ينتقد الرئيس الأمريكي: "هكذا يبدو الضعف"

03:24 م الجمعة 27 أغسطس 2021
نجل ترامب ينتقد الرئيس الأمريكي: "هكذا يبدو الضعف"

جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي حول أفغانستان

كتبت - إيمان محمود
انتقد نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بسبب التبعات الكارثية لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، واصفًا إياه بـ"الضعيف".

ونشر نجل ترامب عبر صفحته الرسمية على "تويتر" صورة من مؤتمر بايدن الذي عقده مساء الخميس بعد ساعات من هجوم إرهابي مزدوج قُرب مطار كابول، ظهر فيها بايدن يبدو مُتأثرًا وناظرًا للأسفل، وعلّق نجل ترامب على الصورة قائلاً: "هكذا يبدو الضعف".


وتعرّض بايدن لهجوم من الصحفيين خلال المؤتمر الذين أظهروا حدتهم خلال أسئلتهم الموجهة للرئيس حول مسؤوليته لما حدث للجنود الأمريكان الذين مازالوا في أفغانستان، كما أظهر انزعاجه من أسئلة مراسل قناة "فوكس نيوز" فأغمض عينيه وأحنى رأسه مصغياً إلى الصحفي من قناة "فوكس نيوز" الذي قال له "إنه لم يقتل أي جندي أميركي في أي معارك منذ فبراير 2020، أنت وضعت مهلة زمنية لسحب القوات من هناك وإعادتها إلى هناك، ثم قتل 12 جنديا من المارينز.. هل تتحمل أي مسؤولية عن الطريقة التي سارت بها الأمور في الأسبوعين الماضيين؟".

وأجاب بايدن "إنني أتحمل مسؤولية كل ما حدث مؤخرًا".

وفي تغريدة أخرى أكد دونالد ترامب جونيور وصفه لبايدن بالضعف قائلاً: "القوي يفترس الضعيف.. لا يهم إذا كنت حيواناً في البرية أو رئيسًا للولايات المتحدة. هذا هو الترتيب الطبيعي للأشياء. نحن الآن نرى جميعًا عواقب العالم الحقيقي لضعف جو بايدن".

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