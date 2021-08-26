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ميقاتي عقب لقائه مع عون بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية: "إن شالله خير"

06:59 م الخميس 26 أغسطس 2021
ميقاتي عقب لقائه مع عون بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية: "إن شالله خير"

نجيب ميقاتي

بيروت - (د ب أ):

تابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اليوم الخميس مسار تشكيل الحكومة.

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس ميقاتي، وتابع معه مسار تشكيل الحكومة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال ميقاتي لدى مغادرته "انشالله خير".

يذكر أنه كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.

ولم تسفر لقاءات ميقاتي مع رئيس الجمهورية عن إعلان تشكيل الحكومة بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية بشأن إمكانية إصدار التشكيلة قريبا.

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين عن تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 اغسطس الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.

نجيب ميقاتي ميشال عون لبنان الحكومة اللبنانية

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