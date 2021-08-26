بسبب "مواد ملوثة".. اليابان توقف 1.6 مليون جرعة من لقاح موديرنا

طوكيو- (بي بي سي):

أمرت السلطات اليابانية بوقف استخدام أكثر من مليون ونصف المليون جرعة من لقاح موديرنا بعد تقارير عن حدوث تلوث.

وقالت شركة الأدوية تاكيدا فارما التي تشرف على عملية التوزيع محليا، إنه عثر على مواد ملوثة داخل عدد من قوارير الجرعات المختومة.

وتعهدت شركة موديرنا بتأمين إمدادات بديلة لتجنب تعطيل برنامج التطعيم في اليابان، مُضيفة أنها لم تواجه أي مشكلة تتعلق بالسلامة من قبل، لكن تعليق اللقاح في اليابان يعد انتكاسة جديدة للشركة بعد تأخرها في الإنتاج الشهر الماضي وعطل هذا التوزيع في جميع أنحاء العالم.

ولقحت اليابان أكثر من 40 في المائة من السكان بشكل كامل، لكن البلاد تكافح لمواجهة ارتفاع قياسي في حالات الإصابة خاصة سلالة دلتا.