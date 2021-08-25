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بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى أفغانستان وتحذر من هجمات إرهابية

11:23 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى أفغانستان وتحذر من هجمات إرهابية

وزارة الخارجية البريطانية

وكالات

نصحت بريطانيا الأربعاء رعاياها بعدم السفر إلى أفغانستان، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تنصح بعدم السفر إلى أفغانستان لأن الوضع لا يزال مضطربًا وهناك خطر كبير من وقوع هجوم إرهابي.

وكان الجيش الألماني حذر أمس الثلاثاء من تزايد وجود انتحاريين محتملين تابعين لتنظيم داعش في كابول.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الإجلاء التي يقوم بها الجيش حاليا في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وزارة الخارجية البريطانية أفغانستان هجوم إرهابي الجيش الألماني تنظيم داعش القوات الأمريكية

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