بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى أفغانستان وتحذر من هجمات إرهابية

وكالات

نصحت بريطانيا الأربعاء رعاياها بعدم السفر إلى أفغانستان، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تنصح بعدم السفر إلى أفغانستان لأن الوضع لا يزال مضطربًا وهناك خطر كبير من وقوع هجوم إرهابي.

وكان الجيش الألماني حذر أمس الثلاثاء من تزايد وجود انتحاريين محتملين تابعين لتنظيم داعش في كابول.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الإجلاء التي يقوم بها الجيش حاليا في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.