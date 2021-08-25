بايدن يدعو رؤساء شركات كبرى لتطوير الأمن السيبراني للبلاد

واشنطن - (د ب أ)

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الرؤساء التنفيذيين على المساعدة في تحسين الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية والاقتصاد في البلاد، مشيرا إلى نقص المهنيين المدربين لحماية الولايات المتحدة بشكل مناسب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن اليوم الأربعاء في اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين بمن فيهم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا بت" وآندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس".

ويأتي الاجتماع في أعقاب هجمات إلكترونية هائلة وهجمات طلب الفدية مصدرها روسيا والصين خلال العام الماضي على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تلك الخاصة بشركتي "كلونيال بايبلاين" و "جيه بي إس إس ايه"، بالإضافة إلى شركات البرمجيات والحوسبة السحابية مثل مايكروسوفت و"سولار ويندوز".