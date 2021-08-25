السعودية تعرب عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر

الرياض - أ ش أ

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن أسف حكومة المملكة لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المغرب والجزائر.

وأعربت الخارجية السعودية ،في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، داعية الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.