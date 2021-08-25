حريق بمستودع للمواد البلاستيكية في دبي
01:24 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
دبي - ( د ب أ):
أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي بدبي، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل حالياً مع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد.
وقال الدفاع المدني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع "تويتر" اليوم ، إنه لم يتم تسجيل أي اصابات جراء الحادث.
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