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حريق بمستودع للمواد البلاستيكية في دبي

01:24 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
حريق بمستودع للمواد البلاستيكية في دبي

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دبي - ( د ب أ):

أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي بدبي، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل حالياً مع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد.

وقال الدفاع المدني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع "تويتر" اليوم ، إنه لم يتم تسجيل أي اصابات جراء الحادث.

دبي حريق مستودع للمواد البلاستيكية الدفاع المدني الإماراتي بورسعيد

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