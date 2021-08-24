حادث صحي غامض يؤجل رحلة نائبة الرئيس الأمريكي إلى فيتنام

واشنطن - (بي بي سي)

أرجئت رحلة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من سنغافورة إلى فيتنام ثلاث ساعات الثلاثاء بسبب "حادث صحي غامض" في هانوي، حسبما أعلنت السفارة الأميركية.

وقال بيان للسفارة "تأخر إقلاع وفد نائبة الرئيس من سنغافورة بعد إبلاغ مكتب نائبة الرئيس بتقرير عن حادث صحي غامض محتمل مؤخرا في هانوي".

وتستخدم عبارة "حادث صحي غامض" للإشارة إلى ما يطلق عليه "متلازمة هافانا" المتمثلة بأعراض نفسية أصابت دبلوماسيين في دول عدة.

أضاف البيان "بعد إجراء تقييم دقيق، اتخذ القرار بمواصلة رحلة نائبة الرئيس".