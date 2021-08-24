التغير المناخي: أمريكا الشمالية سجلت أعلى معدل حرارة خلال يونيو

واشنطن- (بي بي سي):

شهدت أمريكا الشمالية هذا العام أعلى معدل لدرجات الحرارة يسجل خلال شهر يونيو على الإطلاق، في حين وصلت درجات الحرارة في أوروبا خلال الشهر نفسه إلى ثاني أعلى معدلاتها.

وقال مراقبو المناخ في الاتحاد الأوروبي إن درجات الحرارة في أمريكا الشمالية كانت أعلى بمقدار 1.2 درجة مئوية عن المتوسط المسجل ما بين 1991 و2020.

ويقيس برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض "كوبرنيكوس" درجات الحرارة العالمية بناء على تحليلات يسجلها الكمبيوتر باستخدام مليارات القياسات المرسلة من الأقمار الصناعية والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية حول العالم.

ويقول الباحثون أن هوامش درجات الحرارة القياسية قد ارتفعت بشكل كبير. وقال عالم المناخ جوليان نيكولاس إن النتائج تشير إلى تصعيد مخيف في درجات الحرارة القصوى، والتي لم تكن لتحدث لولا تغير المناخ.