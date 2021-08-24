"عادت بسلام".. أوكرانيا وإيران تنفيان اختطاف طائرة أوكرانية من كابول

وكالات:

نفت السلطات الأوكرانية والإيرانية، الثلاثاء، اختطاف طائرة نقل أوكرانية من مطار كابول وتوجهها إلى إيران.

ونقلت وكالة الانباء الأوكرانية "يونيون" عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو قوله: "لم تقع أي عملية اختطاف لطائرة أوكرانية في كابول أو أي مكان آخر"، مضيفًا أن "جميع الأنباء التي تداولتها وسائل الاعلام في هذا الخصوص لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف أن جميع طائرات النقل المخصصة لإجلاء الرعايا الأوكرانيين من أفغانستان عادت إلى أوكرانيا بسلام وأن 256 مواطناً أوكرانياً عادوا إلى البلاد على متن 3 رحلات من كابول.

فيما قالت إيران إن الطائرة الأوكرانية هبطت في مطار مشهد للتزود بالوقود في طريق عودتها من كابول، ووصلت إلى كييف امس الاثنين.

ووعد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) "بنشر الوثائق الخاصة بمسار رحلة الطائرة من مطار مشهد وهبوطها أمس الاثنين في مطار كييڤ عند الساعة التاسعة و50 دقيقة" (حسب التوقيت المحلي للعاصمة طهران).

وفي وقت سابق الثلاثاء، نسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية فلى نائب وزير الخارجية الأوكراني يوجيني ينين أن مجموعة مجهولة الهوية اختطفت طائرة أوكرانية من مطار كابول وتوجهت بها إلى إيران الاسبوع الماضي.