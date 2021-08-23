تركي آل الشيخ ينشر فيديو لمجمع بوليفارد الرياض.. ويعلق: عشان تتخيلوا أكثر

وكالات:

نشر رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو افتراضي، للمجمع التجاري "بوليفارد الرياض"، في قلب العاصمة السعودية، والذي يحتوي مطاعم للعائلات وحدائق ومسطحات مائية.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين "بتخطيطك ودعمك وتوجيهاتك سيدي صاحب الرؤية والقائد الملهم حفظك الله… وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة… وضعت ثقتك في الشباب والشابات من الوطن… البوليڤارد من موسم الرياض وهي منطقة من ١٤ منطقة مختلفة في أنحاء العاصمة الغالية… عشان بس تتخيلوا أكثر".

بتخطيطك ودعمك وتوجيهاتك سيدي صاحب الرؤية والقائد الملهم حفظك الله … وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة … وضعت ثقتك في الشباب والشابات من الوطن … البوليڤارد من موسم الرياض وهي منطقة من ١٤ منطقة مختلفة في أنحاء العاصمة الغالية … عشان بس تتخيلوا أكثر ❤️🇸🇦🔥💪🏻#موسم_الرياض pic.twitter.com/2mwONv9Fiz — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2021

ووفقا لمواقع سعودية، فإن بولفيارد الرياض يعد مجمع تجاري فاخر تم إنشائه على مساحة شاسعة بلغت 20.000 مربع.

يوجد في المجمع فندق فاخر خمس نجوم، مع مساحات واسعة تم تخصيصها لأفخم مطاعم الرياض للعائلات، ولأرقى مقاهي الرياض، فضلا عن الحدائق والمسطحات المائية، بالإضافة لمساحات تجارية، ومواقف سيارات، ونادي صحي.