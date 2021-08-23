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فرنسا تدعو لتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد الـ31 من أغسطس

06:20 م الإثنين 23 أغسطس 2021
فرنسا تدعو لتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد الـ31 من أغسطس

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

أبوظبي - (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، إلى تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان إلى ما بعد الـ31 من أغسطس الجاري.

وقال لودريان - في تصريحات صحفية من قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة، حيث أقامت فرنسا جسرا جويا لمن تم إجلاؤهم من كابول، أوردتها قناة (فرانس 24) في نشرتها بالإنجليزية - "نحن قلقون حيال الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في الـ31 من أغسطس، هناك حاجة إلى وقت إضافي لاستكمال العمليات الجارية".

كان وزيران بريطانيان قد أفادا، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد الموعد النهائي للإجلاء من أفغانستان عندما يناقش قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هذه الأزمة غدا الثلاثاء.

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جان إيف لودريان أبوظبي فرنسا أفغانستان

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