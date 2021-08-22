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دبلوماسي بريطاني: تمكنا من إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص من أفغانستان

09:07 م الأحد 22 أغسطس 2021
دبلوماسي بريطاني: تمكنا من إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص من أفغانستان

لوري بريستو

كابول - (أ ش أ):

أعلن سفير بريطانيا لدى أفغانستان، لوري بريستو، أن السلطات البريطانية تمكنت من إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص، منهم ألف شخص خلال آخر 14 ساعة فقط.

وقال بريستو في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد إنه يتم بذل جهود ضخمة لنقل الأشخاص من أفغانستان، لكن لا يزال هناك قدر هائل من العمل الذي يتعين القيام بها، مشيرا إلى أن الجنود والدبلوماسيين يعملون على مدار الساعة لاجلاء الرعايا البريطانيين وموظفي السفارة والمواطنين الأفغان الذين قدموا العون للقوات البريطانية في أفغانستان.

يشار إلى أن مطار حامد كرازي الدولي في كابول كان مسرحا للفوضى منذ سيطرة حركة طالبان على كابول قبل أيام، حيث نزل الآلاف من الأفغان والرعايا الأجانب إلى المنطقة في محاولة يائسة للفرار من كابول، وتسيطر طالبان على المنطقة المحيطة التي تؤدي إلى المطار، مما يمنع الكثيرين من الوصول إلى نقاط الإجلاء.

لوري بريستو كابول بريطانيا أفغانستان

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