إجمالي حالات كورونا في أفريقيا يتجاوز سبعة ملايين إصابة و188 ألف وفاة

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل حالات كورونا لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة بنحو سبعة ملايين و464 ألف إصابة مؤكدة، و188 ألف وفاة بينما تعافى ستة ملايين و577 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية 1.85 في المائة بلقاح كورونا حتى الآن، فيما أظهرت أحدث إحصائية للاتحاد الأفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 4.44 في المائة من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.82 في المائة فقط.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.