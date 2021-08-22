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رئيس وزراء إسرائيل يعقب على التوترات مع غزة: سنحاسب من مس بمقاتلينا وبمواطنينا

02:32 م الأحد 22 أغسطس 2021
رئيس وزراء إسرائيل يعقب على التوترات مع غزة: سنحاسب من مس بمقاتلينا وبمواطنينا

نفتالي بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "بمحاسبة" المسؤولين عن التوترات مع قطاع غزة.

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد :"أبعث أمنيات الشفاء العاجل لمقاتل حرس الحدود الذي أصيب أمس بنيران أطلقها إرهابي على الجدار الأمني بقطاع غزة. وسنحاسب من مس بمقاتلينا وبمواطنينا".

وأكد أن الجيش والمنطقة العسكرية الجنوبية وفرقة غزة "على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات".

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أمس السبت غارات على قطاع غزة بعد تظاهرات حدودية خرجت لأول مرة منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019، وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد بجروح.

نفتالي بينيت إسرائيل رئيس وزراء إسرائيل غزة

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