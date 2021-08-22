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العاصفة "جريس" تتسبب في مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في المكسيك

08:31 ص الأحد 22 أغسطس 2021
العاصفة "جريس" تتسبب في مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في المكسيك

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم بعدما اجتاحت العاصفة الاستوائية "جريس" شرق المكسيك متسببة في فيضانات وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي.

وصرح حاكم ولاية فيراكروز كويتلاواك جارسيا خيمينيز مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بأن سيدة وخمسة أطفال لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي في بلدة بانديريلا. ولقي رجل حتفه في بوزا ريكا، بينما توفي طفل آخر جراء انهيار منزل في خالابا عاصمة الولاية.

وقدم الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور تعازيه لأقارب الضحايا، وكتب على موقع تويتر :"أنتم لستم وحدكم".

وضربت جريس ساحل الخليج المكسيكي كإعصار ثم فقدت قوتها بسرعة لدى وصولها إلى اليابسة، غير أنها تسببت في هطول أمطار غزيرة. وأعلن الدفاع المدني تسجيل انهيارات وفيضانات في العديد من الولايات.

وأُلغيت العديد من الرحلات الجوية إلى فيراكروز وتامبيكو ورينوسا وكلياكان وهواتولكو بسبب العاصفة .

ورفعت السلطات في مكسيكو سيتي مستوى التحذير من العواصف ودعت سكان المدينة، الذين يبلغ عددهم الملايين، إلى توخي الحذر.

العاصفة جريس المكسيك انقطاع التيار الكهربائي

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