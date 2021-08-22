الهند تسجل 30 ألفا و 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 30 ألفا و 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 32 مليونا و 424 ألفا و 234 حالة.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 403 حالات وفاة بالفيروس إضافية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 434 ألفا و 367 حالة.