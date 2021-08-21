طيران الاحتلال يقصف موقعًا وسط قطاع غزة

رام الله - (أ ش أ):

قصفت الطائرات الإسرائيلية، الليلة، أحد المواقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت، بصاروخ واحد على الأقل، موقعًا شمال المخيم، مشيرًا إلى أن الطائرات تجوب أجواء القطاع.

وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية من طراز (إف 16) أغارت على ذات الموقع الذي جرى استهدافه قبل قليل بثلاثة صواريخ.

ودوت انفجارات في جنوب مدينة غزة وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية.