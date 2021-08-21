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بوتين وأردوغان يتفقان على تنسيق العلاقات مع طالبان

09:33 م السبت 21 أغسطس 2021
بوتين وأردوغان يتفقان على تنسيق العلاقات مع طالبان

فلاديمير بوتين وأردوغان

إسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات الجارية بين طالبان والقادة الأفغان السابقين بشأن تشكيل حكومة مستقبلية "واعدة".

واتفق الرئيسان على تنسيق الخطوات التالية في العلاقات مع الحكومة المستقبلية في أفغانستان، وفقا لمكتب أردوغان.

وشدد أردوغان على أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون "شاملة" وتمثل جميع المجموعات العرقية في البلاد. وقال الرئيس التركي بشكل منفصل إن أنقرة مهتمة بمواصلة تشغيل مطار كابول "بشروط مواتية".

وقال أردوغان إنه يتعين إبقاء الحوار مع طالبان مفتوحا واتباع مشاركة تدريجية بدلا من اتباع أسلوب يقوم على شروط صارمة. ورحب بـ "لهجة طالبان المعتدلة" لكنه شدد على أن "تصرفات طالبان وليس كلماتها ستشكل العملية المقبلة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وأوضح أردوغان أن تركيا يمكن أن تدير مطار كابول وتستمر في تأمينه إذا كانت الظروف على الأرض مناسبة .

بوتين أردوغان حركة طالبان تركيا روسيا

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