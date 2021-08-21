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لقب "جدة" في صحيفة يثير جدلا كبيرا

04:53 م السبت 21 أغسطس 2021
لقب "جدة" في صحيفة يثير جدلا كبيرا

نغوزي أوكونجو إيويالا


جنيف- (بي بي سي):

رحبت نغوزي أوكونجو إيويالا بالحكم على صحيفة بالتحيز عندما وصفتها في أحد مقالاتها بـ"الجدة".

الحكم صدر عن هيئة تنظيم وسائل الإعلام السويسرية الذي وجد أن عنوان الصحيفة الرئيسي في صحيفة أرغاور تسايتونغ متحيز ضد المرأة.

وكانت الصحيفة قد نشرت الموضوع بعنوان : "ستصبح هذه الجدة رئيسة منظمة التجارة العالمية" عقب تعيين أوكونغو إيويالا في مارس.

أثار هذا العنوان انتقادات واسعة واعتذرت الصحيفة بعد ذلك قائلة إن عنوانها "غير مناسب وغير ملائم".

لكن من هي أوكونجو إيويالا:

هي خبيرة اقتصادية تنموية، أمريكية من أصول نيجيرية، تحظى باحترام كبير، وتعلمت في جامعة هارفارد.

عملت وزيرة مالية وخارجية في نيجيريا وعملت لمدة 25 عاما في البنك الدولي. وتبلغ من العمر 67 عاما وهي أول إمرأة وأول فريقية تقود منظمة التجارة العالمية.

وكتبت على حسابها على موقع تويتر أن مجلس الصحافة السويسري كان على حق في وصفه العنوان بأنه متحيز ضد المرأة ويميز على أساس الجنس.

لكن الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في سويسرا قالت في حكمها الصادر في بداية هذا الأسبوع إنها لم تتمكن من تحديد إن كان هناك فعلا تحيز عنصري.

ومع ذلك، من الواضح أن الأمر لو تعلق برجل وتولى في السابق منصب وزير مالية وخارجية في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة، فلن يكون من الممكن تصور العنوان التالي "الجد يصبح المدير العام لمنظمة التجارة العالمية".

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نغوزي أوكونجو إيويالا لقب الجدة أرغاور تسايتونغ

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