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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في إثيوبيا

09:29 م الخميس 19 أغسطس 2021
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في إثيوبيا

أنطونيو جوتيريش

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الراهنة في إثيوبيا.

وقال جوتيريش - في تغريدة له دونها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- : "لقد عانى الشعب الإثيوبي كثيرًا. حان الوقت لإدراك أنه لا وجود لحل عسكري. حان الوقت لإنهاء هذا الصراع".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا، في وقت سابق من اليوم، جميع الأطراف المسلحة في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار فورًا.. مؤكدًا أن أمن واستقرار إثيوبيا ضروري لاستقرار المنطقة كلها.

وأضاف: "تواصلت عدة مرات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن الوضع الأمني والإنساني في بلاده".

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