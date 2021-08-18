البعثة الأممية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى تركيز جهودها للحفاظ على التهدئة

طرابلس - (د ب أ)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم الأربعاء جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيدا، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر 2020. وحثت البعثة جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وجددت البعثة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، كما حثت جميع الأطراف في ليبيا على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما جددت البعثة دعوتها لكافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واحترامه ودعمه، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.