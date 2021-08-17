أوكرانيا: مستعدون للحوار مع روسيا حول القرم

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده للحوار مع روسيا حول شبه جزيرة القرم، مع أنها لم توجه دعوة لموسكو للمشاركة في قمة "منصة القرم".

قال كوليبا - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "لم نبعث دعوة رسمية (إلى موسكو) لكن روسيا منذ البداية، أي منذ الإعلان عن عقد منصة القرم بمبادرة من الرئيس زيلينسكي، رفضت رفضًا قاطعًا أي إمكانية للتواصل مع منصة القرم، مع أننا لا نعترض على ذلك. مستعدون للحوار مع روسيا حول القرم في إطار المنصة المذكورة".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن أن بلاده تخطط لعقد القمة لمناقشة سبل "إعادة" شبه جزيرة القرم إلى السيادة الأوكرانية، وعرضت كييف على الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، المشاركة في فعاليات القمة المقررة في 23 أغسطس الجاري.

وأصبحت القرم جزءا من روسيا بناء على نتائج الاستفتاء الذي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014، ولا تزال أوكرانيا تدعي سيادتها على القرم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة انتماء القرم طويت إلى الأبد.