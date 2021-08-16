"صرفنا 3 تريليونات دولار".. بايدن: روسيا والصين تريدان منا إنفاق المزيد في أفغانستان

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا والصين تريدان منا إنفاق المزيد من الدولارات في أفغانستان.

وفي خطابه للأمريكيين مساء الاثنين قال بايدن، بعد أن خرج عن صمته بخصوص تطورات الأوضاع في أفغانستان إثر سقوطها السريع والمفاجئ في يد حركة طالبان، قال: "صرفنا 3 تريليونات دولار في أفغانستان، وقدمنا كل شيء للجيش الأفغاني، لكن لم يكن لديهم الرغبة في القتال".

وقال إن الولايات المتحدة لم تكن لتستقر في أفغانستان للأبد وأنه كان يتبع الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق دونالد ترامب مع طالبان لسحب القوات الأمريكية.

وشدد بايدن على أنه ليس نادمًا على تنفيذ قرار الانسحاب.

توجه الرئيس جو بايدن إلى الأمريكيين بخطاب من القلب من البيت الأبيض متناولاً التطورات في أفغانستان.

واعتبر بايدن أن لا خيار للقوات الأمريكية في أفغانستان سوى الانسحاب وأكد أنه "لن يورّث هذه الحرب" إلى خلفه. لكن الانهيار السريع للحكومة الأفغانية أثار صدمة في واشنطن، واعتبر مراقبون أن سمعة الولايات المتحدة بصفتها قوة عظمى قد تضرّرت بشكل كبير.