عقيلة صالح: قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع والانتخابات في موعدها

طرابلس - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن المجلس مستعد لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريح اليوم الاثنين أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الانتخابات يريدها الشعب وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، كما أن إلغائها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.