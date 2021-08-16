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عقيلة صالح: قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع والانتخابات في موعدها

05:39 م الإثنين 16 أغسطس 2021
عقيلة صالح: قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع والانتخابات في موعدها

عقيلة صالح

طرابلس - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن المجلس مستعد لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريح اليوم الاثنين أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الانتخابات يريدها الشعب وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، كما أن إلغائها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.

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عقيلة صالح طرابلس ليبيا الأزمة الليبية

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