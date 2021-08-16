Masrawy logo white

إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

03:51 م الإثنين 16 أغسطس 2021
إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 655 حالة وفاة و41194 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك تسجل إيران حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا، غداة تسجيل حصيلة قياسية أخرى بلغت 620 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و 467 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 98483 .

وذكرت أن 7379 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و 757 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.

وقررت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في إيران فرض إغلاق لمدة ستة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين لاحتواء تفشي الفيروس.

إيران وفيات كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة الإيرانية

الخبر التالى:

بعد بيان الخارجية العراقية..الوكالة السورية: الأسد تلقى رسالة من الكاظمي تتعلق بمؤتمر الجوار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا