إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 655 حالة وفاة و41194 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك تسجل إيران حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا، غداة تسجيل حصيلة قياسية أخرى بلغت 620 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و 467 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 98483 .

وذكرت أن 7379 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و 757 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.

وقررت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في إيران فرض إغلاق لمدة ستة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين لاحتواء تفشي الفيروس.