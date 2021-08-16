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مصدر روسي: الرئيس الأفغاني هرب مع أكياس مملوءة بالمال

12:03 م الإثنين 16 أغسطس 2021
مصدر روسي: الرئيس الأفغاني هرب مع أكياس مملوءة بالمال

أشرف غني

وكالات:

قال مصدر في السفارة الروسية في كابول، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني فر من العاصمة الافغانية، بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف نيكيتا ايشينكو السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية: "أما بالنسبة لسقوط النظام، فإن أكثر ما يصور ذلك بدقة، هو كيف هرب غني من أفغانستان: أربع سيارات كانت مكدسة بالمال، حاولوا إدخال قسم آخر من المال إلى طائرة هليكوبتر، لكنها لم تتسع لكل الأموال، ولذلك بقي بعضها على مدرج الإقلاع والهبوط في المطار".

أشرف غني الرئيس الأفغاني طالبان تحكم أفغانستان حركة طالبان

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