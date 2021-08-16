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اليابان تتجه لتمديد حالة طوارئ كورونا حتى منتصف سبتمبر المقبل

09:33 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
اليابان تتجه لتمديد حالة طوارئ كورونا حتى منتصف سبتمبر المقبل

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو- (أ ش أ):

كشفت مصادر حكومية في اليابان أنه من المقرر أن تمدد الحكومة حالة طوارئ كورونا في مناطق من بينها العاصمة طوكيو حتى منتصف سبتمبر المقبل بالإضافة إلى إضافة عدة مناطق أخرى.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الإثنين أنه كان من المفترض انتهاء حالة الطوارئ المفروضة حاليا يوم 31 أغسطس، غير أن الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى دعوات لتمديدها.

ورجحت المصادر الحكومية أن يستشير رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الخبراء غدا الثلاثاء واتخاذ قرار رسمي بشأن التمديد في وقت لاحق من نفس اليوم.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أرقامًا قياسية لحالات كوفيد-19 الجديدة، مع ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة أيضًا إلى مستويات قياسية جديدة.

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فيروس كورونا في اليابان طوكيو اليابان حالة طوارئ كورونا

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