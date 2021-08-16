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الخارجية الأمريكية: 60 دولة أكدت ضرورة السماح للأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان

09:31 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
الخارجية الأمريكية: 60 دولة أكدت ضرورة السماح للأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أكثر من 60 دولة أكدت ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا أعربت فيه عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني .. محملين مسئولية حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور، لمن يتولون مواقع السلطة في أنحاء أفغانستان.

وأكد البيان "أن الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش في سلام وأمن وكرامة، والمجتمع الدولي مستعد لمساعدتهم" .. مؤكدا أن أكثر من 60 دولة منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة شاركت في صياغة هذا البيان.

يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت حركة طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد ، وانتهى الأمر أمس بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني خارج البلاد.​

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