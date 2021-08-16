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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم تبلغ أكثر من 207 ملايين حالة

08:56 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم تبلغ أكثر من 207 ملايين حالة

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 207 ملايين و206 آلاف و3 حالات.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و362 ألفاً و232 حالة وفاة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 36 مليوناً و678 ألفاً و865 حالة.​

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