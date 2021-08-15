حسن نصر الله: سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران

بيروت - (د ب ا)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مساء اليوم الأحد أنه سوف يتم جلب مازوت وبنزين من إيران.

وأضاف نصر الله في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأحد "اؤكد ان شاء الله سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من إيران وفي هذين اليومين ابلغكم متى"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

وقال نصر الله في كلمته مساء اليوم الأحد إن "ما حصل اليوم في عكار (شمال لبنان) يفرض نفسه علينا جميعا، هو خبر محزن لكل من سمعه في لبنان او خارجه، هذه الحادثة المؤلمة التي أودت بسقوط شهداء وجرحى".

ودعا نصر الله "لتشكل حادثة عكار عاملا حاسما في الضغط على المعنيين من أجل تشكيل الحكومة خلال ايام لان البلد ما عاد يحتمل".

وأضاف "نقول اليوم كفى شكلوا حكومة بأي ثمن لأن ماء وجه الجميع مرتبط بتشكيل حكومة وعلى الجميع التضحية".

وأوضح أنه "يجب أن تجتمع الحكومة الجديدة بأسرع وقت لتتخذ القرار برفع الدعم والبطاقة التموينية غيرها، الحكومة هي المعنية"

كان انفجار صهريج وقود شمالي لبنان، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وفقا لما ذكرة الصليب الأحمر اللبناني عبر تويتر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.