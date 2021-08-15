رئيس أفغاني سابق يعلن عن تشكيل مجلس تنسيق لنقل سلمي للسلطة في أفغانستان

كابول - (د ب أ)

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إنه تم تشكيل مجلس تنسيق لنقل سلمي للسلطة بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، وسط تقدم طالبان.

وقال كرزاي على فيسبوك إنه تم تشكيل مجلس التنسيق للمساعدة في تجنب الفوضى الناجمة عن تقدم طالبان، فضلا عن الحد من معاناة الشعب والتعامل مع قضايا السلام.

ويضم المجلس في عضويته كلا من كرزاي، وأمير الحرب السابق قلب الدين حكمتيار، وعبد الله عبد الله رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية.

وطلب المجلس من قوات الأمن الحكومية وقوات الأمن التابعة لطالبان تجنب الاشتباكات والفوضى.

وأكد عبد الله أن "الرئيس الأفغاني السابق" غادر البلاد، لكنه لم يعط تفاصيل عن المكان الذي فر إليه غني. وذكرت لتقارير وسائل إعلام محلية أنه غادر إلى طاجيكستان .

وقال النائب الأول للرئيس أمر الله صالح على تويتر إنه لا يريد العمل مع طالبان ولن يرضخ أبدا للجماعة المسلحة. ووفقا للتقارير، فقد فر إلى ولاية بانجشير.