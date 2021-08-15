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إيران تستعد لاستقبال الأفغان الفارين إليها

04:51 م الأحد 15 أغسطس 2021
إيران تستعد لاستقبال الأفغان الفارين إليها

إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت إيران اليوم الأحد أنها ستوفر ملاذا مؤقتا للأفغان الذين يصلون إلى حدودها، مع تقدم حركة طالبان إلى العاصمة كابول.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيس دائرة شؤون الحدود في وزارة الداخلية الإيرانية حسين قاسمي القول إنه سيتم إقامة تجهيزات في محافظات خراسان الرضوية، وجنوب خراسان، وسيستان-بلوشستان على طول الحدود الشرقية لإيران مع أفغانستان.

وقال قاسمي إنه من المتوقع أن يعود الفارون الأفغان إلى بلادهم "عندما يتحسن الوضع"، مضيفا أنه تم بالفعل إعادة بعضهم، ومنهم أفراد من الجيش ومسؤولون حكوميون، وفقا لما نقلته عنه وكالة "بلومبرج" للأنباء.

إيران طهران أفغانستان طالبان تحكم أفغانستان حركة طالبان

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