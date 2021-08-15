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رويترز: السويد والهند تجليان موظفي سفارتيهما من كابول

03:12 م الأحد 15 أغسطس 2021
رويترز: السويد والهند تجليان موظفي سفارتيهما من كابول

السويد والهند تجليان موظفي سفارتيهما من كابول

وكالات:

أجلت السفارة السويدية موظفيها من العاصمة الأفغانية اليوم الأحد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها تعمل بسرعة نحو إخلاء موظفي سفارتها في كابول، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية في نيودلهي إن السفارة الهندية لن تغلق في كابول ولكن المسؤولين يعملون بسرعة نحو خطة الإخلاء.

وبدأ مقاتلو حركة طالبان دخول كابل اليوم بعد سيطرتهم على كل المدن الكبرى ما عدا العاصمة.

وطلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة، على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابول تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

السويد الهند كابول أفغانستان طالبان تحكم أفغانستان

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