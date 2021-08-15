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طالبان تصل إلى كابول وتجري مفاوضات من أجل انتقال سلمي

11:21 ص الأحد 15 أغسطس 2021
طالبان تصل إلى كابول وتجري مفاوضات من أجل انتقال سلمي

حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

أكدت حركة طالبان اليوم الأحد أنها لا تعتزم دخول العاصمة الأفغانية كابول بالقوة، ووجهت مقاتليها بالبقاء على أبوابها.

وقالت الحركة في بيان، نشرته صفحة المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على موقع تويتر، :"العاصمة كابول مدينة كبيرة ومكتظة بالسكان، والمجاهدون لا يعتزمون دخول المدينة بالقوة أو الحرب"، مضيفة أن مفاوضات تجري من أجل "انتقال سلمي".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مسلحين من الحركة دخلوا إلى ضواحي كابول اليوم، وأن الولايات المتحدة ودول أخرى تعمل مسرعة على إخلاء المدينة.

وأكد مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أن القوات الوطنية "تسيطر على المدينة ولا داع للقلق".

حركة طالبان كابول مفاوضات تويتر الولايات المتحدة أشرف غني

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