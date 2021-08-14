"سكاي نيوز": انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة كابول

وكالات

انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة الأفغانية كابول مساء السبت، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية عن مصادر صحفية أفغانية.

سيطرت حركة طالبان على عاصمتين ولايتين أخريين في أفغانستان اليوم السبت، حسبما أكد مسؤولون محليون، في الوقت الذي يواصل فيه المسلحون تحقيق نصر تلو آخر في هجومهم الخاطف بجميع أنحاء البلاد باتجاه العاصمة كابول، ليرتفع بذلك عدد العواصم التي سيطرت عليها الحركة إلى 21.

وغادر مسؤولون حكوميون وقوات الأمن أسعد أباد عاصمة ولاية كونار شرقي البلاد، وفقا لما ذكره عضوان بمجلس الولاية.

وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان بعد أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة سحب قواتها في مايو الماضي في أعقاب اتفاق بين طالبان وواشنطن في قطر العام الماضي يهدف إلى إنهاء أطول حرب في التاريخ الأمريكي.