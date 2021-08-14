سوريا: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في درعا لمدة أسبوعين

دمشق - (د ب أ)

كشف مصدر في اللجان المركزية بمحافظة درعا السورية اليوم السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع القوات الروسية ينص على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وقال المصدر الذي طلب الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد اجتماع مطول ظهر اليوم مع القوات الروسية تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضيفا أنه خلال هذه المدة ستستمر الاجتماعات مع الضباط الروس للتوصل إلى اتفاق نهائي بين ممثلي درعا البلد ووجهاء من مناطق ريفي درعا الغربي والشرقي".

وشدد المصدر على أن لجان درعا المركزية لمست جدية الطرف الروسي في التوصل إلى اتفاق شامل لكل محافظة درعا رغم محاولة القوات الحكومية السورية إفشال المساعي الروسية، التي طلبت بتسيير دوريات لمراقبة وقف إطلاق النار في محيط أحياء درعا البلد اعتباراً من صباح غداً الأحد.

وأتهم مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر المعارض في تصريح لـ (د.ب.أ) "القوات الحكومية بإفشال أي جهد لحل أزمة محافظة درعا وذلك من خلال الاستهداف اليومي بسلاح المدفعية والرشاشات أحياء درعا البلد ومدن وبلدات ريفي درعا الغربي والشرقي".

وحشدت القوات الحكومية السورية الآلاف من قواتها في مدينة درعا البلد منذ منتصف الشهر الماضي وحاولت اقتحام أحياء درعا البلد، وهو الأمر الذي دفع مسلحين في ريفي درعا لمهاجمة مواقع وحواجز القوات الحكومية وأسر العشرات منهم والسيطرة على تلك المقرات.