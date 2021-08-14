الرئيس الجزائري يزور جرحى حرائق الغابات من المدنيين والعسكريين

الجزائر - (د ب أ)

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بزيارة الجرحى من المدنيين والعسكريين ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها البلاد منذ الاثنين الماضي.

وزار تبون، العسكريين الجرحى الذين شاركوا في عملية إخماد الحرائق بمستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائرية، حيث تعهد بالتكفل الصحي والعناية بهم واصفا إياهم بـ" المجاهدين".

كما زار تبون الجرحى المدنيين بمستشفى الدويرة غربي العاصمة الجزائرية.

يذكر أن موجة الحرائق التي تشهدها الجزائر خلفت أكثر من 70 قتيلا، نصفهم من العسكريين، وعدد آخر من الجرحى.