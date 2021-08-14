بسبب ارتفاع إصابات ووفيات "دلتا".. إيران تفرض إغلاقًا لـ6 أيام

طهران- (د ب أ):

قررت لجنة أزمات معنية بفيروس كورونا في إيران فرض إغلاق لمدة 6 أيام اعتبارا من يوم الاثنين، فيما ترتفع الإصابات والوفيات جراء سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وكان قد تم رفض فرض إغلاق الأسبوع الماضي لأسباب اقتصادية. غير أنه جراء الأرقام المرتفعة حيث يتوفي في المتوسط شخص كل ثلاث دقائق وهناك إصابة جديدة كل ثلاث ثوان، تم التراجع عن قرار الرفض .

سجلت وزارة الصحة الإيرانية أكثر من 460 وفاة ونحو 30 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة اليوم السبت.

ومنذ بدء تفشي الجائحة في إيران في فبراير 2020، جرى تسجيل وفاة ما يربو على 97 ألف شخص وإصابة 4ر4 مليون .

وتضرر البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 83 مليون للغاية جراء الجائحة بسبب أزمة اقتصادية وعقوبات أمريكية تقول إنها جعلت من الصعب استيراد لقاحات.

وتسير حملة التطعيم بوتيرة بطيئة حيث لم يتم تلقيح سوى 4% من الإيرانيين بجرعتي لقاح حتى الآن.

من جهته،أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن شراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بات محسوما.