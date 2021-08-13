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الجزائر: مصدر حرائق الغابات "إجرامي"

07:30 م الجمعة 13 أغسطس 2021
الجزائر: مصدر حرائق الغابات "إجرامي"

حرائق الغابات

الجزائر - (أ ش أ):

أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق، أن حرائق الغابات المسجلة، منذ يوم الإثنين الماضي، عبر أرجاء البلاد لاسيما بولاية تيزي وزو مصدرها "إجرامي"، مشيرا أن هذه الحرائق "سجلت جميعها على مقربة من الطرقات".

وأوضح أوصديق - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - أن نشوب الحرائق في "تيزي وزو" كان قريب من الطرقات والمسالك، كما أن الوكالة لاحظت أن انطلاق النيران موزع بجميع أرجاء الولاية غير أنها هذه المرة ترتكز بالجنوب الشرقي لمدينة تيزي وزو المعروفة بالتمركز الكبير للسكان والمناطق السكنية، مشيرا أن الغطاء النباتي في المنطقة معروف بقابليته الكبيرة للاشتعال.

وأضاف أوصديق أن نشوب حرائق في مثل هذا التوقيت غير ممكن من حيث المناخ و الظروف، مشيرا إلى أن معطيات الوكالة تم تسليمها للجهات المختصة من أجل تحديدها مستقبلا وتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم.

وأشار إلى استخدام الوكالة لأقمار صناعية دولية بهدف تحديد مناطق انطلاق الحرائق، مبينا أن الحرائق التي حدثت في ولاية تيزي وزو تتمركز على مستوى الجنوب الشرقي للولاية، لاسيما بمنطقة الأربعاء ناثي راثن وعين الحمام وبني يني على وجه الخصوص.

ونوه المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بأن الخسائر تقدر بـ 23 ألف هكتار على مستوى "تيزي وزو"، و6500 هكتار ببجاية، و1800 هكتار بولاية جيجل.

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حرائق الغابات حرائق الغابات الوكالة الفضائية الجزائرية

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