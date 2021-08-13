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أمريكا تتبرع بـ5ر5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى دول منطقة الكاريبي

08:34 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
أمريكا تتبرع بـ5ر5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى دول منطقة الكاريبي

لقاح فايزر

واشنطن-(أ ش أ):

تبرعت الولايات المتحدة بـ5ر5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى 15 دولة عضو في مجموعة الكاريبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تفخر بالشراكة مع الجماعة الكاريبية ووكالة الصحة العامة الكاريبية لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وأضاف البيان "أن عمليات التسليم لهذا الأسبوع هي الشريحة الأولى من التزامنا بالتبرع بـ5 ملايين و500 ألف جرعة من اللقاحات لجميع الدول الأعضاء الخمسة عشر في الجماعة الكاريبية".

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات آمنة وفعالة أمرًا ضروريًا لإنهاء جائحة كوفيد-19، قائلة إنه لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم وإعادة بناء الاقتصاد العالمي ووقف تهديد السلالات المتحورة الجديدة، يجب تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن.

وأفاد البيان بأنه في إطار هذا التخصيص، من المقرر تسليم شحنة تتألف من حوالي 569 ألف جرعة من اللقاحات بالإضافة إلى أدوات مساعدة إلى أنتيجوا وبربودا وجزر الباهاما وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر جرينادين وترينيداد وتوباجو اليوم، وإلى بربادوس غدًا.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أنه من المقرر تقديم المزيد من المعلومات حول التبرعات لدول الجماعة الكاريبية الأخرى في الأيام المقبلة.​

هذا المحتوى من

لقاح فايزر فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

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