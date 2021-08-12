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تقارير: واشنطن تطالب طالبان بعدم استهداف سفارتها في أي هجوم ضد كابول

11:26 م الخميس 12 أغسطس 2021
تقارير: واشنطن تطالب طالبان بعدم استهداف سفارتها في أي هجوم ضد كابول

حركه طالبان - ارشيفية

وكالات:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة طالبت طالبان بعدم استهداف سفارتها في أي هجوم ضد العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأمرت الولايات المتحدة بإجلاء جزئي لطاقم العاملين الدبلوماسيين من أفغانستان فيما تواصل حركة طالبان هجومها على عواصم الولايات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي "في الأسابيع المقبلة ولتسهيل هذا التخفيض ، ستنشر وزارة الدفاع بشكل مؤقت أفرادا إضافيين في مطار حامد كرزاي الدولي".

وأضاف "سنبدأ هذا التخفيض في عدد المدنيين في الأيام المقبلة"،وتابع "هذا الإجراء ليس إجلاء كاملا".

كانت القوات الأمريكية قد بدأت الانسحاب بالفعل من الدولة التي مزقتها الحرب في الأشهر الأخيرة.

وذكر برايس "في الوقت الحالي ، لا تزال السفارة مفتوحة، وسنواصل وجودنا الدبلوماسي على الأرض".

حركة طالبان كابول الولايات المتحدة واشنطن

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