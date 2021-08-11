البيت الأبيض: ليس لدينا سيناريو حتمي بشأن الوضع في أفغانستان

وكالات

قال البيت الأبيض، إنه ليس لديه تعليق بشأن التسريبات حول سقوط العاصمة الأفغانية كابول خلال 90 يومًا وأنه لا يوجد حاليًا أي سيناريو حتمي، مضيفًا أنه يتابع عن قرب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، حسبما نقلت فضائية "الحرة" الأمريكية، إلى أن واشنطن ستواصل الدعم اللوجستي للقوات الأفغانية وأن لديهم ما يمكنهم من التصدي لطالبان.

وتابعت أن بلادها تعمل على تسريع وتيرة الإجراءات لإجلاء المتعاونين الأفغان وعائلاتهم، وأن الولايات المتحدة ماضية في سحب قواتها من أفغانستان في الآجال المحددة بصرف النظر عما تحققه طالبان من تقدم ميداني.