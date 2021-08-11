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مدينة تونس الأشد حرارة في قارة أفريقيا

12:06 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
مدينة تونس الأشد حرارة في قارة أفريقيا

أرشيفية

تونس - أ ش أ

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن العاصمة تونس احتلت أمس الثلاثاء، الصدارة في قارة أفريقيا في ترتيب المدن الأشد حرارة، حيث احتلت 6 مدن تونسية قائمة المدن الأشد حرارة في أفريقيا.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت مدن باجة وبنزرت وتونس في المركز الرابع في ترتيب المدن الأشدّ حرارة بلغت 48.9 درجة.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها بمستوى قياسي بأغلب الجهات حتى غدا الخميس، ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 40 و48 درجة.

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تونس قارة أفريقيا المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس حرارة

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