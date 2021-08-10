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البنتاجون: مصر تلعب دورًا بناءً في عدة ملفات بالشرق الأوسط

06:41 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
البنتاجون: مصر تلعب دورًا بناءً في عدة ملفات بالشرق الأوسط

البنتاجون

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء، أن مصر تلعب دورًا بناءً في ملفات سد النهضة وليبيا وغزة والأمن البحري، حسبما ذكرت "العين" الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال إفادة لنائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن القيادة المصرية أثبتت فعالية دورها وشراكتها معنا من خلال ترتيب وقف إطلاق النار في غزة أثناء جولة التصعيد الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة

وأشارت إلى أن مصر شريك مهم للولايات المتحدة وسنواصل العمل معها لتعزيز مصالحنا المشتركة المتعلقة بالأمن البحري وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الشرق الأوسط سد النهضة ليبيا

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